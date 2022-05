Norman Reedus tem despedida poética de The Walking Dead

The Walking Dead está chegando ao fim, mas o elenco, naturalmente, despediu-se da série antes dos fãs. Norman Reedus, o Daryl, revelou sua despedida poética ao seriado.

Em entrevista à People, Reedus disse que levou para casa seu figurino de The Walking Dead no último dia de filmagem.

De acordo com o ator de 53 anos, quando todos estavam se abraçando, chorando e se despedindo, ele simplesmente saiu do set sem se trocar e foi para casa.

“Eu saí com minha roupa inteira. Eu não troquei de roupa. Eu estava abraçando as pessoas e chorando e dizendo adeus a todos e acabei voltando para casa com minha roupa. Então eu tenho tudo isso… ​​todos os outros coletes – e acho que todas as outras bestas. Acho que tenho oito bestas agora, o que é uma loucura”, revelou o ator à People.

Vale apontar que Norman Reedus retorna ao papel de Daryl na série derivada ainda sem título, que seria focada nele e em Carol, antes da saída de Melissa McBride do projeto.

The Walking Dead é exibida pelo Star+ no Brasil.

