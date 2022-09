Notou? Atriz de A Casa do Dragão está em Fate: A Saga Winx

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão e Fate: A Saga Winx podem ser séries totalmente diferentes, mas elas têm uma conexão: a atriz Eve Best.

No seriado da Netflix, Best interpreta Farah Dowling, a diretora de Alfea, que tem um papel de destaque na primeira temporada de Fate: A Saga Winx. Ela também tem uma curta participação na segunda temporada.

Enquanto a personagem principal Bloom (Abigail Cowen) desconfiava de Dowling em seu primeiro encontro, uma amizade afetuosa cresceu entre elas ao longo da temporada.

No entanto, ao fim do primeiro ano da série, a vilã Rosalind (Lesley Sharp) assassinou impiedosamente Farah Dowling.

Apesar disso, Eve Best faz uma aparição curta na segunda temporada de Fate: A Saga Winx, que é altamente impactante, pois coloca Bloom no caminho de derrotar seu mais recente inimigo.

Por conta de sua participação em A Casa do Dragão, como Rhaenys Targaryen, contudo, a atriz não estava disponível para filmar cenas da segunda temporada. Então alguns truques inteligentes de câmera estavam envolvidos em seu breve retorno no penúltimo episódio.

“Ela não estava lá”, lembrou Eliot Salt (intérprete de Terra). “Ela estava ocupada sendo um ícone de A Casa do Dragão. Então conversamos com uma bola de tênis em um bastão e uma mulher muito, muito adorável que era seu dublê. Foi completamente hilário, ficamos bastante histéricas em um ponto.”

A co-estrela Hannah van der Westhuysen explicou que Best gravou suas falas em seu telefone, mas acrescentou que, no entanto, foi uma “entrega fenomenal”.

Eve Best em A Casa do Dragão

Já na série derivada de Game of Thrones, Best interpreta uma das personagens de maior destaque dessa primeira temporada: Rhaenys Targaryen.

Rhaenys era uma das candidatas ao Trono de Ferro após o reinado de Jaehaerys I, que convocou o grande conselho para escolher seu sucessor. Viserys I acabou sendo escolhido.

A personagem de Eve Best é casada com outro personagem de suma importância, Corlys Velaryon, que também é de ascendência valiriana. No quinto episódio do seriado, o filho do casal, Laenor, se casa com Rhaenyra Targaryen, que foi nomeada sucessora de Viserys.

Embora Rhaenys não seja a protagonista de A Casa do Dragão, sua influência é sentida em diversos momentos do seriado e a família dela desempenha importante função ao longo de toda a Dança dos Dragões, como é nomeada a guerra civil Targaryen.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max. Já Fate: A Saga Winx está na Netflix.

