Notou? Por que Wandinha não pisca na série da Netflix

Muitos fãs não perceberam, mas na 1ª temporada de Wandinha, Jenna Ortega (quase) não pisca! A protagonista só pisca em cenas de grande emoção. Surpreendentemente, essa interessante característica da personagem surgiu “por acaso”. Em uma postagem no Twitter, a Netflix revelou o motivo.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo por que Wandinha não pisca na série da Netflix e como os showrunners inventaram essa característica; confira.

Wandinha (quase) não pisca na série da Netflix

Em Wandinha, Jenna Ortega assume uma responsabilidade muito importante: honrar o legado das outras intérpretes de Wednesday e imbuir seu próprio estilo à personagem.

Os esforços deram certo! Logo após estrear na Netflix, Wandinha passou a figurar no Top 10 da plataforma. Recentemente, a série quebrou o recorde de Stranger Things, tornando-se a estreia mais assistida do streaming.

Uma das características mais interessantes de Wandinha é o fato da personagem só piscar em cenas de grande emoção.

Em uma postagem no Twitter, o perfil oficial da Netflix explicou por que Wandinha quase não pisca na série.

“Após gravar uma tomada na qual a Wandinha não pisca, Tim Burton ficou muito feliz com o resultado. E aí, ele disse para a Jenna Ortega não piscar novamente no papel da Wandinha. E aí, ela não piscou”, comentou a plataforma.

As únicas cenas em que Wandinha aparece piscando são os momentos que a personagem demonstra vulnerabilidade emocional.

Em um papo com a revista Teen Vogue, Jenna Ortega falou sobre as exigências de Tim Burton e discutiu as gravações de Wandinha.

“O negócio de piscar é que eu não percebi que estava fazendo isso. Isso meio que aconteceu por acaso, porque toda vez que começamos a filmar, eu ‘reiniciava’ meu rosto. Foi meio intimidante”, comentou a atriz.

Surpreendentemente, essa não é a primeira vez que Tim Burton instrui uma atriz a não piscar nas gravações.

Eva Green, dos filmes O Lar das Crianças Peculiares e Sombras da Noite, também foi orientada a “deixar os olhos bem abertos” nas filmagens.

“Não gosto muito de piscadas. E nem sei o motivo”, comentou Tim Burton em uma entrevista prévia.

A 1ª temporada de Wandinha, com Jenna Ortega no papel principal, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.