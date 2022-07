Nova Pretty Little Liars ganha trailer no HBO Max

O retorno de Pretty Little Liars à televisão é quase eminente com Pretty Little Liars: Um Novo Pecado prestes a chegar à HBO Max no final deste mês.

A nova série vai pegar o conceito geral da obra original e dar uma atualização arrepiante por meio do subgênero ‘slasher’.

Continua depois da publicidade

Com um novo elenco. Muitas perguntas foram feitas sobre como a primeira temporada de dez episódios de Um Novo Pecado se desenrolará, e o novo trailer da série fornece uma visão bastante épica do que isso implicará.

A série está sendo liderada pelo criador de Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa.

Confira o trailer, abaixo.

Mais sobre Pretty Little Liars: Um Novo Pecado.

Um Novo Pecado é a série derivada do sucesso Pretty Little Liars, que se passa bem longe de Rosewood.

A sinopse já foi revelada:

“Vinte anos atrás, uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora, nos dias atuais, um grupo díspar de meninas adolescentes – um novo conjunto de Little Liars – se vê atormentado por um agressor desconhecido e obrigado a pagar pelo pecado secreto cometido por seus pais há duas décadas… assim como seus próprios. “

“No drama sombrio, amadurecido e tingido de terror Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, nos encontramos a quilômetros de distância de Rosewood, mas dentro do universo existente de Pretty Little Liars – em uma cidade totalmente nova, com uma nova geração de pequenas mentirosas.”

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado estreia em 28 de julho no HBO Max.

Sobre o autor Redação