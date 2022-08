Nova série animada do Batman é cancelada pela Warner Bros

A nova série animada do Cavaleiro das Trevas, Batman: Caped Crusader, foi cancelada pela Warner Bros. Discovery.

Os cortes continuam, especialmente na Warner Bros. Animation, e a animação que traria uma nova visão sobre o Batman foi descartada.

A HBO Max havia encomendado 10 episódios para a série, que teria Bruce Timm, escritor de diversas animações da DC, e o diretor Matt Reeves (via ComicBook).

Além destes, outros projetos animados também foram cancelados, incluindo Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, entre outros.

Por enquanto, apenas a nova animação do Superman está em desenvolvimento para a HBO Max, anunciada juntamente com Batman: Caped Crusader.

Equipe criativa de dar inveja

Além de Bruce Timm e Matt Reeves, o diretor J. J. Abrams estava na produção do projeto. Os quadrinistas de Gotham Central, Greg Rucka e Ed Brubaker seriam os roteiristas.

“Utilizando tecnologia de animação de última geração, reinventarão o Batman e sua icônica galeria de vilões com narrativa sofisticada, personagens e sequências de ação intensas, tudo ambientado em um mundo visualmente impressionante”, dizia a sinopse.

Por enquanto, não há maiores informações se o projeto pode ser lançado em algum outro momento na plataforma.

