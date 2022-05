Nova série da HBO tem cena de sexo mais maluca da TV

A Mulher do Viajante no Tempo estreou no HBO Max e, como um dos grandes lançamentos da plataforma, tem dado o que falar, especialmente em razão de uma cena de sexo.

A cena em questão mostra o personagem que viaja no tempo no seu próprio quarto no passado. Ele faz sexo oral consigo mesmo no passado e ainda é pego no flagra pelo pai.

Naturalmente, isso pegou todos de surpresa e, nas redes, muitos estão comentando sobre essa cena, chegando a comparar com Loki, do Disney+.

“Eu não tinha intenção de assistir A Mulher do Viajante no Tempo no HBO, mas quando vi esse clipe do personagem viajando no tempo para fazer sexo oral consigo mesmo, comecei a pensar: talvez eles tenham algumas boas ideias”, disse um fã.

“Espera aí, então o cara de A Mulher do Viajante no Tempo volta no tempo para…”, questionou outro fã.

“A Mulher do Viajante no Tempo começa com uma decapitação ao estilo de Premonição na frente de uma criança E tem adolescentes viajando no tempo para fazerem sexo oral consigo mesmo, esse show é incrível”, disse outro fã.

“Sexo consigo mesmo em A Mulher do Viajante no Tempo não estava no meu bingo de 2022”, disse outra fã.

A Mulher do Viajante no Tempo está disponível no HBO Max. Veja os tuites, abaixo.

I had no intention of watching The Time Traveler's Wife on HBO Max but then I saw this clip where the lead character goes back in time to give himself head and now I'm like…. maaaybe they have some good ideas I should check out? pic.twitter.com/07R25R4jju — Jarett Wieselman (@JarettSays) May 23, 2022

