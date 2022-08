Nova série da Netflix tira Rebelde do topo

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Rebelde não demorou a garantir a medalha de ouro no Top 10 da plataforma. Porém, alguns dias após o lançamento dos novos episódios, a produção mexicana foi destronada por uma série eletrizante – que tem dado o que falar nas redes sociais.

“Muitas surpresas esperam os alunos na volta para a EWS: um novo diretor musical, um novo colega e uma oportunidade imperdível de fazer sucesso na música”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Rebelde.

Os novos episódios trazem grandes novidades para a trama da série, como a introdução dos personagens Okane (vivido por Saak) e Gus Bauman (o novo professor que é interpretado por Flavio Medina).

Revelamos abaixo a série da Netflix que, dois dias após o lançamento, tirou Rebelde do topo do Top 10.

Respire! é o novo sucesso da Netflix

O thriller de sobrevivência Respire! chegou ao catálogo da Netflix em 29 de julho. Em 1 de agosto, a série já figurava na posição principal do Top 10 de vários países – incluindo os Estados Unidos e o Brasil.

Sendo assim, Respire! demorou apenas 2 dias para superar Rebelde entre o público brasileiro. Com a audiência norteamericana, a série mexicana não é muito popular.

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire!.

Respire! é ancorada por uma poderosa performance de Melissa Barrera (Pânico). O elenco da série conta também com Jeff Wilbusch (Oslo) e Austin Stowell (A Ilha da Fantasia).

Embora esteja fazendo sucesso com o público da Netflix, Respire! falhou em conquistar a crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, a minissérie de sobrevivência garantiu apenas 43% de aprovação. Mesmo assim, o thriller continua a fazer sucesso na Netflix.

Melissa Barrera, a intérprete da protagonista Liv, usou as redes sociais para comemorar o sucesso de Respire!.

“Essa vitória pertence a todas as pessoas que nos ajudaram a fazer essa série. Disse o mesmo quando terminamos as gravações, e repito agora, já que estou sem palavras para expressar a minha gratidão. Muito obrigada a nossa bela equipe! Foram vocês que fizeram isso”, comentou a atriz.

A protagonista de Respire! também agradeceu o apoio do público e o interesse dos assinantes da Netflix.

“E para todos que estão assistindo, gracias, do fundo do meu coração. Espero que a série, de alguma forma, emocione vocês. É só isso que posso pedir”, afirmou a atriz.

A minissérie Respire!, com Melissa Barrera, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.