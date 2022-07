Nova série de As Meninas Superpoderosas é anunciada

As Meninas Superpoderosas e A Mansão Foster Para Amigos Imaginários vão ganhar novas séries animadas, que funcionarão como reboots da franquia.

O estúdio Hanna-Barbera Studios Europe (HBSE) anunciou ter começado a desenvolver reboots para as duas icônicas animações.

Continua depois da publicidade

Craig McCracken, que criou os dois programas para o Cartoon Network, trabalha diretamente no desenvolvimento das séries, que vem após a tentativa de levar As Meninas Superpoderosas para o live-action.

Sarah Fell, vice-presidente de animação infantil e familiar original da Hanna-Barbera Studios Europe, supervisionará o desenvolvimento de ambos os reboots, informa o ComicBook.

“O retorno de Craig à Hanna-Barbera foi uma oportunidade que não poderíamos deixar passar”, disse Sam Register, presidente da Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation e Hanna-Barbera Studios Europe, como parte do anúncio.

“Juntamente com seu senso de diversão e imaginação incomparáveis, ele está trazendo dois de seus maiores trabalhos em As Meninas Superpoderosas e A Mansão Foster para Amigos Imaginários e estamos muito animados para que esses personagens façam parte do novo legado que está tomando forma no estúdio”.

Mais sobre as novas séries

De acordo com o anúncio, o reboot de As Meninas Superpoderosas parece ser bastante direta, pois retorna ao mundo da série original, que estreou no Cartoon Network em 1998.

Já a nova série de A Mansão Foster Para Amigos Imaginários será um pouco diferente.

“A amada Mansão Foster Para Amigos Imaginários retornará como uma série de animação pré-escolar original, dando as boas-vindas a um novo elenco de amigos imaginários em idade pré-escolar”, diz o anúncio oficial.

“Mas não deixe a pouca idade deles enganar você, este novo grupo é tão bobo e brincalhão quanto o original”.

Ainda não há data de estreia para ambas as séries.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.