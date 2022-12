Nova série de Henry Cavill no Prime Video é um sonho do ator: Warhammer 40K

Henry Cavill pode ter sido demitido como Superman e ter deixado The Witcher para trás, mas seu próximo projeto é um sonho pessoal dele: uma série de Warhammer 40.000 (ou Warhammer 40K).

Conforme o THR, a Amazon está em negociações finais pelos direitos do jogo, produzido pela Games Workshop, depois de meses de negociações e se defendendo de empresas rivais que também buscavam os direitos.

Henry Cavill é conhecido por ser grande fã de Warhammer, já tendo declarado isso diversas vezes, além de já ter publicado fotos e vídeos com livros e miniaturas da franquia.

O ator está ligado ao projeto na capacidade de produtor executivo e estrela principal. Dessa forma, Cavill não apenas pode atuar na série, como ter mais controle criativo sobre ela.

Vale reiterar, no entanto, que os acordos ainda não foram finalizados, mas parece que a Amazon está realmente determinada em levar essa propriedade intelectual para o Prime Video.

Nenhum escritor ou showrunner está contratado, embora a Vertigo Entertainment também esteja vinculada à produção executiva.

Mais sobre Warhammer 40k

O cenário do jogo de Warhammer 40K é de 40.000 anos no futuro, onde as coisas são realmente sombrias.

A civilização humana parou de progredir e está em uma guerra sem fim com alienígenas e seres mágicos, com deuses e demônios figurando em um sistema teológico de classes.

Os humanos compõem o Imperium of Man, que são militaristas. Uma raça de andróides semelhantes a esqueletos é conhecida como Necron; existe uma raça élfica conhecida como Aeldari e também Orks; Tyranids são alienígenas desagradáveis; e o T’au é uma raça alienígena de pele azul que pode oferecer alguma esperança.

Mas é uma jogada ambiciosa para a Amazon e pode oferecer um show épico em escala, pois combina os grandes elementos de ficção científica e fantasia, bem como uma série de personagens humanos e não humanos.

Dito isso, não há qualquer previsão de estreia para a série de Warhammer 40k.

Sobre o autor Guilherme Coral