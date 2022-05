Nova série de mistério da Netflix tem tudo para conquistar fãs

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série de mistério 42 Dias de Escuridão tem chamado a atenção dos fãs da plataforma. Inspirada em uma história real, a produção chilena aposta em uma trama repleta de reviravoltas para conquistar os espectadores.

42 Dias de Escuridão é a primeira série chilena da história da Netflix. Criada por Rodrigo Fluxá, a produção é baseada no livro “Usted sabe quién: Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger”.

Um dos grandes trunfos de 42 Dias de Escuridão é o caráter imprevisível da trama. Em sua história, todos são suspeitos. A série também termina com um final surpreendente, garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais durões.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de 42 Dias de Escuridão na Netflix; confira.

Conheça a misteriosa trama de 42 Dias de Escuridão na Netflix

42 Dias de Escuridão acompanha a história de uma mulher que faz de tudo para desvendar o misterioso desaparecimento de sua irmã.

“Para encontrar a irmã, uma mulher lidera uma busca frenética no Chile em meio ao frenesi da mídia e à investigação policial. Inspirada em um caso real”, afirma a sinopse oficial da série na Netflix.

Por sua história realista, 42 Dias de Escuridão é comparada a outras produções da Netflix sobre crimes reais, como a excelente Mindhunter e a assustadora Palhaço Assassino.

A trama do thriller criminal começa na manhã de 29 de junho de 2010, quando Verónica Montes desaparece de sua casa no condomínio Altos del Lago, em uma área abastada de Pucón, no sul do Chile.

O desaparecimento de Verónica se torna ainda mais misterioso pelas circunstâncias do crime. O carro da jovem é encontrado com as chaves na ignição, e os objetos mais valiosos de sua residência permanecem intocados – o que desmente a hipótese de roubo ou furto.

Nesse cenário complicado, a protagonista Cecilia Montes (irmã de Verónica) inicia uma jornada em busca de respostas. Em sua investigação, a personagem é forçada a lidar com a negligência da polícia e o assédio da imprensa.

Tudo sobre o elenco e estreia de 42 Dias de Escuridão

O elenco de 42 Dias de Escuridão é liderado por Claudia di Girolamo (La Fiera) como a protagonista Cecilia Montes.

Pablo Macaya interpreta Victor Pizarro, um advogado pouco convencional que também decide investigar o Caso Montes e descobrir a identidade do responsável pelo crime.

Daniel Acaño vive Mario Medina, o marido de Verónica Montes, apontado como suspeito pelo desaparecimento.

O elenco principal da série de mistério é completado por Aline Küppenhein como Verónica Montes, a jovem cujo desaparecimento inicia a trama.

Também integram o elenco de 42 Dias de Escuridão os atores Gloria Munchmeyer, Amparo Noguera, Nestor Cantillana, Claudio Arredondo e Eduardo Paxeco.

42 Dias de Escuridão está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.