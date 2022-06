Nova série de Pretty Little Liars ganha teaser e data de estreia

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, nova série da HBO Max, teve seu primeiro teaser trailer oficial divulgado nesta quarta-feira, 15 de junho.

A nova série original da HBO Max, assinada por Roberto Aguirre-Sacasa, de Riverdale, apresenta as filhas das personagens originais da série que foi ao ar de 2010 a 2017.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco protagonizam a novidade.

Confira o trailer de Um Novo Pecado logo abaixo:

Mais sobre Pretty Little Liars: Um Novo Pecado

Um Novo Pecado é a série derivada do sucesso Pretty Little Liars, com estreia prevista para o dia 28 de julho na HBO Max.

A sinopse já foi revelada:

“Vinte anos atrás, uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora, nos dias atuais, um grupo díspar de meninas adolescentes – um novo conjunto de Little Liars – se vê atormentado por um agressor desconhecido e obrigado a pagar pelo pecado secreto cometido por seus pais há duas décadas… assim como seus próprios. “

“No drama sombrio, amadurecido e tingido de terror Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, nos encontramos a quilômetros de distância de Rosewood, mas dentro do universo existente de Pretty Little Liars – em uma cidade totalmente nova, com uma nova geração de pequenas mentirosas.”

