A nova série de Stephen Amell tem boas notícias para fãs de Arrow.

Heels, do Starz, foi renovada para a segunda temporada, e deverá contar com alguns atores convidados de Arrow, da DC (via ComicBook).

“Tivemos a sorte de receber Stephen Amell, vindo do sucesso de Arrow, e com bônus, pois ele adora lutar”, disse Michael Waldron, criador da série. “Ele pode ser o maior fã de todos nós, e ele realmente lutou com a WWE.”

Dave Bautista, astro de Guardiões da Galáxia, chegou a sugerir uma aparição na segunda temporada. Bautista é um veterano da WWE.

Em 2015, o ator chegou a entrar no ringue após ser provocado pelo lutador Stardust na plateia, e começou a dar socos nele. Ele teve que ser separado pelos seguranças.

Mais sobre Heels

Stephen Amell e Alexander Ludwig, de Vikings, se juntam na nova série, Heels, na qual interpretam dois irmãos que ingressam no Wrestling profissional independente.

A série dramática da Star explora o mundo do Wrestling profissional independente. A série de oito episódios se aprofundará na vida de pessoas em uma comunidade da Georgia, que vão atrás de seus sonhos no mundo do Wrestling profissional em uma cidade pequena.

Os irmãos Jack (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig) lutam pelo legado de seu pai no Wrestling, o que significa que um precisará viver o cara “do bem” e o outro o “malvado” no ringue. As personas adotadas pelos dois, contudo, logo começam a colocar em xeque as vidas reais dos irmãos e seus relacionamentos.

Mary McCormack, que interpretou Janet Adler no revival de Will & Grace, viverá Willie, parceira nos negócios de Jack e o cérebro por trás da organização local de Wrestling. Dentre os produtores executivos de Heels está Michael Waldron, que já trabalhou como roteirista em Rick & Morty e em Loki, da Marvel, além do ator Mike O’Malley, de Glee e Expresso do Amanhã.

Heels é exibida pelo Starz.

