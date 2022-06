Nova série de The Walking Dead é de “explodir cabeças”, diz ator

Isle of the Dead é a nova série de The Walking Dead e Jeffrey Dean Morgan, o Negan, está empolgado com a produção.

No Twitter, o ator prometeu que a série vai “explodir cabeças”. Ele disse estar mais que empolgado para continuar a jornada de The Walking Dead como Negan.

“Aqui está o que tenho a dizer sobre Isle of the Dead. Estou mais que empolgado. Animado para continuar essa jornada como Negan. Não há palavras para descrever minha empolgação em trabalhar com Lauren Cohan. Já lemos os roteiros da temporada, vai explodir cabeças. Eu repito, explodir a p*rra das suas cabeças”, disse o ator.

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

Ainda não há data de estreia para Isle of the Dead.

