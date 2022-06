Nova série derivada de The Walking Dead terá roteiristas de Resident Evil e The Flash

Foi anunciada, de acordo com o Comic Book, a equipe criativa de Tales of the Walking Dead, uma nova série derivada de The Walking Dead.

Como a série derivada terá o formato de antologia, cada episódio contará com uma equipe diferente. Uma nova história será contada por episódio.

Continua depois da publicidade

O primeiro episódio terá roteiro de Kari Drake, de O Cristal Encantado: A Era da Resistência. O segundo episódio será escrito por Ahmadu Garba, de Feliz!.

O terceiro episódio será roteirizado por Channing Powell, que já trabalhou em The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

O quarto episódio terá roteiro de Lindsey Villarreal, que trabalhou na vindoura série de Resident Evil da Netflix.

O quinto episódio será escrito por Maya Goldsmith, de Pretty Little Liars, e Ben Sokolowski, de The Flash e Arrow.

Já o sexto episódio também será escrito por Channing Powell, o mesmo roteirista do terceiro episódio. A primeira temporada de Tales of the Walking Dead contará apenas com seis episódios.

Por enquanto, ainda não existe uma data de lançamento para Tales of the Walking Dead, a nova série derivada de The Walking Dead.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.