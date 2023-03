Nova série do Demolidor troca atriz que vive esposa de Rei do Crime

Daredevil: Born Again, série do Demolidor para o Disney+, terá uma nova atriz interpretando a esposa do Rei do Crime. Segundo o Hollywood Reporter, Sandrine Holt (The Expanse, Fear the Walking Dead) viverá Vanessa Fisk, papel que foi de Ayelet Zurer na série da Netflix.

Além disso, foi anunciado que Michael Cuesta dirigirá o primeiro episódio – ele também comandou os pilotos das séries Dexter e Homeland.

Continua depois da publicidade

Holt se juntará a Charlie Cox, que retorna como Matt Murdock, o Demolidor; Vincent D’Onofrio novamente como o Rei do Crime , e Jon Bernthal, que reprisará o papel de Justiceiro.

Outros atores da série Demolidor da Netflix não devem retornar. Deborah Ann Woll e Elden Henson, que interpretaram Karen Page e Foggy Nelson, respectivamente, não estão na listagem do elenco da série do Disney+. Também não está claro se esses personagens serão reformulados ou removidos da história.

Sandrine Holt

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.