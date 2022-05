Nova série do Demolidor vai continuar eventos da série da Netflix

Foi relatado recentemente que uma nova série do Demolidor está em desenvolvimento para o Disney+, o serviço de streaming que apresenta as produções do Marvel Studios.

No entanto, os fãs se perguntam: será um “reboot leve” ou o novo projeto levará em conta o que já aconteceu na série do Demolidor para a Netflix?

De acordo com o Hollywood Reporter, será esta segunda opção. O site indica que, apesar de ser um novo projeto, ele ainda terá como base o que ocorreu na série do Demolidor para a Netflix.

É preciso dizer, no entanto, que isso não significa que teremos uma continuação direta dos eventos da terceira temporada de Demolidor.

É possível, por exemplo, que a série coloque o Demolidor em um arco de história completamente novo, ainda que seja o mesmo Matt Murdock que conhecemos.

A nova série do Demolidor deve ser estrelada por Charlie Cox, que retornou para uma participação como Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

É possível que o elenco também conte com Vincent D’Onofrio como o Rei do Crime, após uma participação em Gavião Arqueiro.

Ainda não há uma previsão de lançamento para a nova série do Demolidor, do Disney+.

