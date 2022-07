Nova série do Disney+ pode resgatar heroína esquecida da Marvel

Invasão Secreta está sendo desenvolvida para o Disney+ e trará Samuel L. Jackson de volta como Nick Fury, possivelmente até dois dele, visto que o verdadeiro está no espaço e o que está na Terra é um skrull disfarçado. A série da Marvel pode, enfim, resgatar uma heroína esquecida da Marvel.

Embora não tenha sido revelado muito sobre a série até agora, ela envolverá o retorno dos skrulls, liderados por Talos de Ben Mendelsohn.

Nos quadrinhos, Invasão Secreta conta a história da invasão dos skrulls, enquanto eles personificam muitos dos heróis da Terra para conquistar o planeta.

Em resposta, Fury trabalha para montar uma equipe de heróis que ele acredita não ter sido alvo dos skrulls. O primeiro membro que ele recruta nos quadrinhos pode levar ao retorno de uma heroína esquecida no MCU.

Agents of SHIELD , que estreou na televisão ABC em 2013, segue as façanhas dos agentes da SHIELD, enquanto lidam com as consequências dos filmes do MCU.

A destruição de Thor em Londres após Thor: O Mundo Sombrio , o ressurgimento de Hydra após a queda da SHIELD em Capitão América: O Soldado Invernal e a implementação dos acordos de Sokovia são todos tratados no programa, dando uma visão mais aprofundada do devastação deixada para trás.

Embora Agents of SHIELD nunca tenha sido oficialmente confirmado como canônico no MCU, a exploração do multiverso em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura abriu uma ampla gama de possibilidades, incluindo Agents of SHIELD se tornando canônico.

Daisy Johnson de volta ao MCU

Daisy Johnson (Chloe Bennet), uma das personagens principais da série, é revelada como uma Inumana na segunda temporada de Agents of SHIELD, quando ela ganha habilidades sísmicas depois de passar por Terrigenesis.

Ela eventualmente se torna uma super-heroína conhecida pelo nome de Quake, lutando pelo direito dos Inumanos de existir no mundo enquanto faz parte da equipe principal de agentes da Agents of SHIELD , que inclui o revivido Phil Coulson (Clark Gregg).

Nos quadrinhos de Invasão Secreta , Daisy Johnson é a primeira agente que Nick Fury recruta para fazer parte de sua equipe secreta, encarregando-a de recrutar os descendentes de vários heróis para ajudá-lo contra a invasão dos skrulls.

Uma das heroínas que Daisy recruta é Elena Rodríguez, também conhecida como Yo-Yo, que também tem um papel de destaque em Agents of SHIELD (interpretada por Natalia Cordova-Buckley).

Após os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura , Daisy Johnson fazer parte da série Invasão Secreta do MCU tornou-se muito mais provável.

A Marvel ainda não determinou uma data de lançamento para Invasão Secreta, que terá lançamento no Disney+.

