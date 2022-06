Nova série do Prime Video tem conexão com Para Todos os Garotos que Já Amei

Você sabia que O Verão Que Mudou Minha Vida compartilha uma conexão interessante com a franquia Para Todos os Garotos que Já Amei? E não se trata apenas de ambas as produções serem romances adolescentes. Recém-chegada ao catálogo do Prime Video, a nova série já faz sucesso no mundo todo.

O Verão Que Mudou Minha Vida – também encontrado sob o título original The Summer I Turned Pretty – conta com 7 episódios em sua primeira temporada.

A produção chegou ao catálogo internacional do Prime Video em 17 de junho. Desde então, a série tem conquistado o coração do público e da crítica especializada, com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a conexão de O Verão Que Mudou Minha Vida com Para Todos os Garotos que Já Amei.

Conheça a trama de O Verão Que Mudou Minha Vida no Prime Video

Ambientada em um verão inesquecível, a nova série do Prime Video acompanha a história de um triângulo amoroso vivido por adolescentes.

O Verão Que Mudou Minha Vida foca na trama de Belly Conklin, uma jovem prestes a completar 16 anos, que viaja com a família para seu lugar favorito no mundo: a Praia de Cousins.

Chegando lá, Belly tem a impressão de que esse verão será diferente de todas as férias anteriores.

Em meio aos belíssimos cenários da praia, Belly reencontra Jeremiah e Conrad, dois irmãos bonitões que “cresceram muito” desde o último verão. Como era de se esperar, os personagens não demoram a embarcar em um intenso triângulo amoroso.

Qual é a relação de O Verão Que Mudou Minha Vida e Para Todos os Garotos?

Na Netflix, Para Todos os Garotos – junto com A Barraca do Beijo – é a franquia teen mais popular.

Lançada originalmente em 2018, com o filme Para Todos os Garotos que Já Amei, a franquia conta com 3 capítulos na plataforma.

A trama é baseada na saga literária homônima, escrita por Jenny Han. O Verão Que Mudou Minha Vida, por sua vez, também é inspirado em um livro da autora.

Jenny Han, além de escrever os livros de Para Todos os Garotos, é a autora da trilogia “The Summer I Turned Pretty”, cuja trama inspira O Verão Que Mudou Minha Vida.

Ou seja: a série ainda tem material de sobra para adaptar. Afinal, ela foi renovada para a 2ª temporada antes mesmo de estrear.

Tudo sobre o elenco de O Verão Que Mudou Minha Vida.

O elenco de O Verão Que Mudou Minha Vida é formado, principalmente, por atores adolescentes.

Lola Tung protagoniza a série como Isabel ‘Belly’ Conklin. A produção do Prime Video representa o primeiro projeto de destaque da atriz.

Os irmãos Conrad e Jeremiah Fisher são interpretados, respectivamente, por Christopher Briney (Dali Land) e Gavin Casalegno (The Vampire Diaries).

O elenco de O Verão Que Mudou Minha Vida conta também com Jackie Chung (Station 19), Alfredo Narciso (The Guys), Colin Ferguson (Eureka), Tom Everett Scott (Z Nation) e Rachel Blanchard (Águas Profundas).

A 1ª temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

