Nova série enfurece os fãs da DC; veja o motivo

O primeiro trailer de Gotham Knights está tendo uma péssima recepção com os fãs da DC. Até mesmo a premissa da série está irritando muitos internautas.

Em Gotham Knights, após a morte do Batman, um filho adotivo de Bruce Wayne se junta aos filhos de alguns conhecidos vilões para solucionar o caso do assassinato do Cavaleiro das Trevas.

Continua depois da publicidade

Gotham Knights é uma produção da CW e, portanto, é abertamente voltada para um público jovem, mas alguns acreditam que a série pode estar exagerando nisso.

Gotham Knights acontece em um universo completamente novo e envolve muitos personagens que nem mesmo existem nos quadrinhos da DC, o que levou alguns fãs a questionarem por que essa série é realmente necessária.

Para tornar tudo ainda pior, ainda é uma série que envolve a mitologia do Batman, que é um personagem extremamente conhecido e que já teve tantas versões que pode estar começando a ficar “saturado” em live-action.

Em resumo, muitos fãs não estão convencidos com Gotham Knights e acreditam que a série pode ser uma mancha na franquia do Batman, mesmo não tendo relação com nenhum outro projeto.

Confira abaixo algumas reações dos fãs ao primeiro trailer de Gotham Knights.

Gotham Knights terá lançamento apenas em 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.