Novo Doctor Who é revelado em primeiras imagens; veja

As primeiras imagens do novo Doctor Who, que será interpretado por Ncuti Gatwa, foram reveladas pela emissora BBC.

O astro de Sex Education será o novo doutor na famosa série inglesa, que está indo para a 14ª temporada, embora não tenha uma data de estreia oficial.

Nas imagens, é possível ver o visual de Gatwa no papel, bem como a atriz Millie Gibson, que viverá a personagem Ruby Sunday (via ScreenRant).

O traje do novo doutor é um tanto diferente, com uma camisa laranja e uma jaqueta e calça marrom, além dele estar usando um colar.

Veja as imagens, abaixo.

O novo Doctor Who

Ncuti Gatwa chega para ser o sucessor de Jodie Whittaker, que estará se despedindo de Doctor Who em breve. O próximo reboot será produzido por Russell T. Davies, que já havia trabalhado na série em 2006.

Doctor Who é uma série de grande popularidade, que já é conhecida por, de tempos em tempos, ganhar um novo Doutor.

Havia uma grande especulação sobre quem seria o próximo Doutor, com até mesmo o nome de Hugh Grant aparecendo entre os rumores.

A 14ª temporada de Doctor Who não possui data de lançamento.

