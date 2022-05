Novo drama espanhol tem tudo para conquistar fãs na Netflix

Prepare o lencinho, pois a série espanhola Entrevías acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Garantia de lágrimas e muita emoção, a produção dramática tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Recomendada para maiores de 16 anos, Entrevías mistura drama e suspense em uma trama surpreendente.

Entrevías – também encontrada sob o título The Wrong Side of the Tracks – é uma produção de Aitor Gabilondo e David Bermejo. Antes de estrear na Netflix, a série foi exibida pela emissora espanhola Telecinco.

A série já conta com duas temporadas, mas só uma delas está disponível na Netflix. Em sua estreia original, a produção recebeu grandes elogios, tanto do público espanhol quanto da crítica especializada.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de Entrevías na Netflix.

Entrevías tem história surpreendente na Netflix

No centro da trama de Entrevías está um tema muito importante: o amor de um avô por sua neta.

“A neta de um veterano de guerra é vítima de traficantes de drogas no bairro onde ele mora. Indignado, o avô não mede esforços para que a justiça seja feita”, afirma a sinopse oficial de Entrevías na Netflix.

A série tem tudo para repetir o sucesso de outras produções espanholas da plataforma, como Elite e a recém-chegada Bem-vindos ao Éden.

O novo lançamento acompanha a história de Tirso Abantos, um veterano de guerra que vive no bairro de Entrevías – em uma região de Madri altamente visada pelo crime organizado.

Em sua rotina pacata, Tirso conta com a companhia de Irene, sua neta adotiva. Mas quando a jovem passa a conviver com ‘más companhias’, o protagonista decide fazer justiça com as próprias mãos.

Tentando ajudar Irene e seu namorado Nelson, Tirso acaba arrastado para uma guerra entre facções criminosas.

Para proteger a neta, o veterano de guerra está disposto a tudo – inclusive sujar as mãos de sangue mais uma vez.

Conheça o elenco de Entrevías na Netflix

O elenco de Entrevías é liderado por José Coronado, um verdadeiro ícone do cinema espanhol, como o protagonista Tirso.

Famoso pelo excelente filme de suspense Um Contratempo, o ator também está em longas como O Cofre e Filho de Caim.

Na TV, Coronado é conhecido pela série O Inocente, baseada na obra de Harlan Coben e lançada pela Netflix.

A atriz Nona Sobo, nascida na Tailândia, interpreta Irene, a neta de Tirso. Entrevías representa seu primeiro projeto na TV.

Nelson, o namorado de Irene, é interpretado pelo ator colombiano Felipe Londoño (Sueños de Oro).

O elenco principal de Entrevías é completado por Luis Zahera (El Reino) como Ezequiel, um policial corrupto que auxilia Tirso em sua jornada.

Entrevías já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.