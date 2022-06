Novo drama político da Netflix tem tudo para agradar fãs de House of Cards

A Netflix acaba de lançar uma série perfeita para os fãs de House of Cards. Trata-se do aclamado drama dinamarquês Borgen: o Reino, o Poder e a Glória, um verdadeiro sucesso de público e crítica. Ambientada nos bastidores do poder, a série política é garantia de intrigas, reviravoltas e muita tensão no catálogo da plataforma.

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória, na verdade, é a 4ª temporada da série Borgen, um dos maiores sucessos da Dinamarca. Porém, ela é lançada como uma minissérie especial no catálogo da Netflix.

Portanto, para conferir a trama de O Reino, o Poder e a Glória, você deve assistir primeiramente as 3 temporadas de Borgen. Felizmente, todas elas estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre Borgen: o Reino, o Poder e a Glória na Netflix.

Conheça a história intrigante de Borgen: o Reino, o Poder e a Glória na Netflix

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória é uma produção de Adam Price. Você, provavelmente, conhece o showrunner como o criador de Ragnarok, uma das séries nórdicas mais populares da Netflix.

Junto com Jeppe Gjervig Gram e Tobias Lindholm, Price também produz o roteiro da série – que tem grandes semelhanças com o hit House of Cards.

Em dinamarquês, a expressão “Borgen” pode ser traduzida literalmente como “O Castelo”. O termo é um nome informal do Palácio de Christiansborg, a sede dos Três Poderes do Governo da Dinamarca – o Parlamento, o Escritório do Primeiro-Ministro e a Suprema Corte.

“A carreira da ministra das relações exteriores Birgitte Nyborg corre perigo quando uma controvérsia relacionada ao petróleo na Groenlândia vira uma crise internacional”, afirma a sinopse oficial de Borgen: o Reino, o Poder e a Glória na Netflix.

Borgen aborda alguns dos temas mais importantes da política internacional da atualidade, como as mudanças climáticas, a questão dos refugiados e o papel da mídia e das redes sociais nos governos do mundo todo.

Elenco de Borgen tem astro de Game of Thrones

Sidse Babett Knudsen lidera o elenco de Borgen: o Reino, o Poder e a Glória como a ministra de relações exteriores Birgitte Nyborg.

Birgitte Hjort Sorensen é Katrine Fønsmark, a ex-coordenadora de campanha do partido de Birgitte.

Mikkel Boe Følsgaard vive Asger Holm Kirkegaard, um especialista no debate sobre os combustíveis fósseis na Escandinávia.

Pilou Asbæk – famoso por interpretar Euron Greyjoy em Game of Thrones – é o jornalista Kasper Juul.

Simon Bennebjerg vive Oliver Hjorth, o jovem secretário e braço direito de Birgitte Nyborg.

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

