Novo filme de Resident Evil e série da Netflix têm semelhança muito conveniente

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City e Resident Evil: A Série têm uma semelhança muito conveniente e um tanto estranha.

Este texto contém alguns spoilers tanto do longa-metragem quanto da série. Portanto, não continue lendo caso ainda não tenha assistido.

No final da primeira temporada de Resident Evil, antes de morrer, Albert Wesker entrega para as suas filhas uma nota com o nome de alguém que ele quer que elas conheçam.

Esta nota contém o nome de Ada Wong, uma personagem conhecida dos jogos. Portanto, é uma clara maneira de preparar o caminho para que ela apareça em uma segunda temporada.

O que é bizarro é que Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City teve uma ideia muito, muito parecida. No final, Albert Wesker acorda após todos acreditarem que ele havia morrido.

Uma pessoa conversa com ele das sombras, e é revelado que é ninguém menos que… Ada Wong. Assim como no caso da série, também era uma maneira de indicar que a personagem teria um papel de destaque na continuação.

Semelhança muito inusitada

É uma semelhança um tanto inusitada, já que as duas produções são de equipes criativas completamente diferentes.

Não existe nenhuma conexão entre elas. É como se fossem de universos diferentes. E ainda assim, essa grande coincidência aconteceu.

Curiosamente, Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City e Resident Evil: A Série também podem ter o mesmo destino.

O longa-metragem teve uma péssima recepção com o público e fracassou em bilheteria, o que fez com que todos os planos para uma continuação fossem descartados.

Em paralelo a isso, Resident Evil: A Série também falhou em conquistar o público e teve uma recepção ainda mais negativa.

Isso coloca em dúvida se a série realmente pode ganhar uma segunda temporada. Até o momento, a Netflix ainda não decidiu nada oficialmente.

Resident Evil: A Série está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.