Novo k-drama da Netflix deixa assinantes em lágrimas

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das séries sul-coreanas – com sucessos como Round 6 e Amanhã. Atualmente, os k-dramas fazem muito sucesso na Netflix. Se você curte produções nesse estilo, tem tudo para gostar de Amor e Outros Dramas, um novo romance que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma.

Exibida atualmente pela emissora sul-coreana tvN, Amor e Outros Dramas é transmitida para o público internacional pela Netflix. Os novos episódios são lançados semanalmente na plataforma.

Continua depois da publicidade

Amor e Outros Dramas – Our Blues, no título original – é uma produção de Kim Kyu-tae (Padam Padam) com roteiro de Noh Hee-kyung (Dear my Friends).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Amor e Outros Dramas na Netflix.

Conheça a trama de Amor e Outros Dramas na Netflix

Amor e Outros Dramas faz sucesso na Netflix ao abordar a rotina e a trajetória de vários moradores da Ilha Jeju.

“O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Estas são histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju”, afirma a sinopse oficial de Amor e Outros Dramas na Netflix.

Amor e Outros Drama foca na história de diversos personagens diferentes. Um deles é Lee Dong-Seok, um cara humilde que desenvolve uma grande conexão com Min Seon-A, uma jovem que esconde um grande segredo.

Outro personagem importante é Choi Han-Su. Nascido e criado em Jeju, ele é um “homem perfeito”.

Ko Mi-Ran, por sua vez, é uma garota da cidade que retorna à cidade natal de Jeju em busca de uma vida mais tranquila.

Finalmente, Amor e Outros Dramas também acompanha a história de Lee Yeong-ok, uma brilhante motorista, e Park Jeong-jun, o capitão de um barco de pesca.

Ao acompanhar as histórias românticas de tantos personagens, Amor e Outros Dramas tem tudo para repetir o sucesso de Pretendente Surpresa, um dos k-dramas mais populares da Netflix.

Elenco de Amor e Outros Dramas tem astro de Round 6

Em 2021, Round 6 se tornou a série mais popular da história da Netflix. Um dos integrantes de seu elenco está também em Amor e Outros Dramas.

Trata-se de Lee Byung-hun. No novo k-drama da Netflix, o ator interpreta Lee Dong-seok, um dos protagonistas.

O elenco de Amor e Outros Dramas conta também com grandes astros da Coreia do Sul, famosos por suas performances na TV e no cinema.

Estão no elenco de Amor e Outros Dramas os atores Shin Min-a (A Love to Kill), Cha Seung-won (The Greatest Love), Uhm Jung-hwa (Singles), Lee Jung-eun (Parasita), Han Ji-min (Cain and Abel) e Kim Woo-bin (White Christmas).

Os 4 primeiros episódios de Amor e Outros Dramas estão disponíveis na Netflix. Os próximos episódios estreiam semanalmente na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.