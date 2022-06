Novo Masterchef? Série culinária da Netflix faz sucesso pelo mundo

Se você curte o reality show culinário Masterchef, tem tudo para gostar também de Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda. Recém-chegada ao catálogo da Netflix, a produção já figura no Top 10 internacional da plataforma, e tem tudo para repetir o sucesso entre o público brasileiro.

Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda é uma espécie de reboot do reality show Iron Chef America, exibido originalmente entre 2005 e 2018.

Continua depois da publicidade

A primeira temporada do reboot, com 8 episódios, já está disponível na Netflix. Em sites especializados, a competição é elogiada pelo carisma dos participantes e pelo visual das incríveis receitas.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o programa culinário Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda na Netflix.

Conheça a Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda na Netflix

Nos últimos anos, as competições culinárias conquistaram o coração do público brasileiro. Programas como Masterchef e Mestre do Sabor fazem muito sucesso na TV aberta.

Para agradar esse público, a Netflix investiu na produção do reality show Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda.

“Iron Chef está de volta! Nesta competição de culinária de alto nível, estrelas gastronômicas se enfrentam para chegar à final e conquistar o título de Lenda de Ferro”, afirma a sinopse oficial de Iron Chef na Netflix.

No programa, chefs de cozinha desafiam lendas da culinária em uma competição eletrizante. Na primeira fase, todos os pratos contam com um “ingrediente secreto”, que deve ser incorporado à receita final.

Quem ultrapassa essa fase ganha a possibilidade de enfrentar os 5 Chefs de Ferro em uma rodada final. O vencedor da competição, dessa forma, se torna uma “Lenda de Ferro”.

Assim como o Iron Chef original, o novo reality da Netflix tem o especialista Alton Brown como apresentador.

O ator Mark Dacascos (Hawaii Five-0) e a chef profissional Kristen Kish completam o painel de jurados.

Na primeira temporada de Iron Chef: Em Busca de uma Lenda, os participantes são os cozinheiros Curtis Stone, Dominique Creen, Marcus Samuelsson, Ming Tsi e Gabriela Cámara.

Entre os “ingredientes secretos” da produção da Netflix, destacam-se produtos como chocolate, pimenta, costelas e aves selvagens.

No final do reality show culinário, além de receber o título de “Lenda de Ferro”, o vencedor leva para a casa a cobiçada Faca de Ouro, o troféu do programa.

“Se você é fã de programas de culinária e da série original Iron Chef, provavelmente gostará de Em Busca de Uma Lenda na Netflix. Além disso, com apenas oito episódios de 46 e 50 minutos, a temporada inteira tem pouco mais de seis horas de duração. Ou seja: é perfeita para uma maratona”, afirma a análise de um site especializado.

Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.