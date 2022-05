Novo personagem de Stranger Things 4 é baseado em pessoal real

A nova temporada de Stranger Things já está no ar e trouxe alguns novos personagens bem interessantes.

Na mesma medida em que o público odiou Angela, uma adolescente metida que pratica bullying com Eleven, os fãs de Stranger Things também se apaixonaram por Eddie Munson, o líder do Hellfire Club que surpreendeu a todos com uma personalidade doce, apesar de sua aparência rebelde.

Continua depois da publicidade

Eddie acabou se envolvendo com os assuntos do Mundo Invertido e até atravessou o portal para lá ao lado de Nancy Wheeler, Steve Harrington e Robin Buckley, conquistando fãs com seu carisma. Mas você sabia que ele é inspirado em uma pessoa real?

Os criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, revelaram em entrevista ao Tudum, da Netflix, que Eddie é inspirado em um dos roteiristas da série.

Matt Duffer explica: “Um amigo da sala de roteiristas era um metaleiro nos anos 80 e adorava D&D. Ele fazia parte de um clube de Dungeons & Dragons. Achamos isso muito interessante. Normalmente, um personagem como esse é retratado mais ao longo das linhas como retrataríamos Billy [Dacre Montgomery]. Eles fumam, sacam facas, são valentões, são bandidos. Mas não, eles são apenas geeks. Eles são estranhos.”

Eddie Munson foi interpretado por Joseph Quinn, e sua performance em Stranger Things 4 – Volume Um já pode ser assistida na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.