Novo prêmio e música nova: Tudo o que sabemos sobre o BBB 23

A estreia do Big Brother Brasil 23 (BBB 23) se aproxima e o reality show trará algumas mudanças de destaque, incluindo alteração na música-tema. Vamos ver tudo o que fica igual e o que muda nessa nova edição do programa da Globo.

Tadeu Schmidt continua como apresentador, reprisando o papel desempenhado desde o ano passado. Paulo Vieira e Dani Calabresa também voltam com os quadros “Big Terapia” e “CAT BBB”.

Mas isso não significa que será exatamente o mesmo programa e bom exemplo disso é o prêmio, que ganha um upgrade considerável.

Infelizmente, o valor exato do prêmio ainda não foi divulgado, mas segundo Schmidt (via G1), “conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto”.

Um novo quadro também foi acrescentado. A ilustradora Rafaella Tuma vai transformar em animações diversos momentos do reality show, com tom mais de comédia. Veja um teaser abaixo.

Música-tema do Big Brother Brasil é repaginada no BBB 23

Já a música-tema, Vida Real, cantada por Paulo Ricardo, também passa por alterações em um remix com funk, de autoria de Dennis DJ e do Funk Orquestra.

A Casa de Vidro também está de volta, mas com uma reviravolta: ela será inaugurada antes da estreia do BBB 23 propriamente dita e ainda desempenhará, conforme a produção do programa, “uma função que será determinante no time final de novos moradores”. O local será inaugurado em um shopping center.

Novamente a casa será dividida entre participantes do grupo Pipoca (pessoas não-famosas) e Camarote (famosos). A decoração do ano será inspirada em viagens, indo desde paisagens naturais a urbanas.

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) estreia em 16 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.