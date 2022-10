Números do final de A Casa do Dragão rivalizam com Game of Thrones

Desde o lançamento de seu primeiro episódio, A Casa do Dragão tem atingido números impressionantes para a HBO. E agora atingiu mais uma marca importante do canal.

Em agosto, A Casa do Dragão se tornou a estreia mais assistida da história da HBO. Agora, 10 episódios depois, o final da temporada foi ao ar, e se tornou o maior desde o grande final de Game of Thrones, 3 anos atrás.

Continua depois da publicidade

Na segunda-feira o canal liberou os números do fim da temporada. Só no domingo a noite, o episódio foi visto por mais de 9.3 milhões de pessoas em todas as plataformas.

A marca é ainda mais impressionante se levarmos me conta que no mesmo período passaram os jogos de futebol americano e de baseball, que geralmente roubam as atenções e os números no domingo estado-unidense.

Casey Bloys, CEO da HBO e do HBO Max comemorou dizendo: “Nós estamos tão empolgados em ver A Casa do Dragão pegar fogo com os fãs de Game of Thrones pelo mundo, assim como novos espectadores que estão descobrindo o mundo de Westeros pela primeira vez […] Parabéns George, Ryan, Miguel e toda a equipe de A Casa do Dragão pela incrível 1ª temporada.”

Quantas pessoas assistiram A Casa do Dragão?

O final da 1ª temporada de A Casa do Dragão foi visto por 9.3 milhões de pessoas no domingo a noite, mas isso não conta a história inteira.

Além dos números da noite em que os novos episódios são lançados, o prelúdio de Game of Thrones também se tornou um gigante do mundo dos streamings, e exibe números impressionantes na plataforma.

De acordo com a HBO, cada episódio de A Casa do Dragão têm, em média, 29 milhões de visualizações na HBO Max americana.

Colocando em perspectiva, esses números estão um pouco abaixo dos apresentados pela penúltima temporada de Game of Thrones, que possuía uma média de 32.8 milhões de visualizações por episódio.

Lembrando que A Casa do Dragão está apenas em sua 1ª temporada, o que só mostra o quanto poderosa e relevante a franquia Game of Thrones ainda é.

Se o sucesso do spin-off continuar pelas próximas temporadas, podemos esperar muito mais obras que se passem no mundo de Westeros.

Assista a 1ª temporada de A Casa do Dragão completa somente na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira