O advogado da vida real que inspirou Saul Goodman, de Better Call Saul e Breaking Bad

A série Better Call Saul é um grande sucesso da TV, repetindo o que Breaking Bad, seu spin-off, já havia feito anteriormente. Mas, o que grande parte do público não sabe é que Saul Goodman foi inspirado em um advogado real.

“Jimmy McGill, também como conhecido como Saul Goodman, tenta ser um homem honesto e construir uma carreira de respeito. Mas há um lado seu que só quer aplicar golpes e se tornar um advogado picareta”, diz a sinopse da série.

Estrelado por Bob Odenkirk, a série ainda conta com os astros Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Bryan Cranston, entre outros.

Revelamos abaixo qual é o advogado em que Better Call Saul e Breaking Bad acabou se inspirando para criar Saul Goodman; confira (via Looper).

Série se inspirou em um advogado de danos pessoais

Segundo o desenhista de produção de Breaking Bad, Robb Wilson King, Saul Goodman foi inspirado em Ron Bell, advogado de danos pessoais.

Na época, diversos anúncios de Bell podiam ser encontrados em Albuquerque, e bem caricatos. Sendo assim, a produção das séries usou esse método caricato em Goodman.

King chegou até mesmo a marcar uma reunião com Bell no escritório do advogado. King comentou que Bell é uma pessoa de estatura baixa, o que não parecia nos outdoors.

“A porta se abre para seu enorme escritório, e eu estou olhando para esta grande mesa que parecia um porta-aviões em seu escritório, mas ele não está lá”, disse ele. “E conforme me aproximo cada vez mais da mesa, finalmente o vejo: ele é o menor cara que eu já vi na minha vida, sentado atrás desta mesa. Esse é Ron Bell.”

King projetou os escritórios de Goodman como os de Bell, tanto por dentro quanto por fora, bem com a mesa enorme.

Todas as temporadas de Breaking Bad e de Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

