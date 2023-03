O Agente Noturno: Ação desenfreada no trailer da série da Netflix

A Netflix divulgou o trailer de O Agente Noturno (The Night Agent), série de ação que promete ser frenética do começo ao fim.

Criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno traz o ator Gabriel Basso como Peter Sutherland, um agente do FBI de baixo escalão que trabalha no porão da Casa Branca, cuidando de uma linha direta de emergência para espiões americanos que nunca toca.

Certa noite, vem uma ligação de uma civil apavorada, Rose Larkin (Luciana Buchanan). Peter deve então proteger Rose e trabalhar com ela para descobrir uma conspiração perigosa que leva até o Salão Oval e ameaça o país.

O novo trailer de O Agente Noturno mostra como Peter e Rose devem lutar por suas vidas enquanto os assassinos os seguem em todos os lugares que vão.

Além de apresentar sequências de ação emocionantes, o trailer também promete que a série se alimentará da paranoia do público, já que não há ninguém em quem Peter e Rose possam confiar ao tentar encontrar a verdade.

Mais sobre O Agente Noturno

Hong Chau, Sarah Desjardins, Fola Evans-Akingbola, Eve Harlow, Enrique Murciano Phoenix Raei e DB Woodside também estrelam a série da Netflix, baseada na obra de Matthew Quirk.

Além de criar a série, Shawn Ryan também atuará como showrunner e produtor executivo. Os diretores da série incluem Seth Gordon, Guy Ferland, Ramaa Mosley, Adam Arkin e Millicent Shelton.

A 1ª temporada de O Agente Noturno tem 10 episódios e chega em 23 de março à Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.