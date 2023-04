O Agente Noturno desbanca The Witcher na Netflix

A série de espionagem O Agente Noturno acaba de desbancar The Witcher no ranking de audiência da Netflix! Lançado em março de 2023, o thriller não demorou a figurar entre as séries mais assistidas da história da plataforma – e sua audiência aumenta a cada dia.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso, o elenco de O Agente Noturno conta também com Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Hong Chau (A Baleia) e D.B. Woodside (Lucifer).

Mostramos abaixo como O Agente Noturno desbanca a audiência de The Witcher na Netflix; confira!

O Agente Noturno supera a audiência de The Witcher na Netflix

Um levantamento recente divulgado por uma plataforma que se especializa na análise da audiência da Netflix comprova que O Agente Noturno foi mais assistida que The Witcher em seu primeiro mês de lançamento.

A primeira temporada de The Witcher foi assistida por 541 milhões de horas nos primeiros 28 dias após o lançamento original.

Neste mesmo período, O Agente Noturno foi assistida por mais de 605 milhões de horas, superando (e muito) a audiência da produção épica que conta com Henry Cavill no papel principal.

A adaptação do livro de Matthew Quirk também ultrapassou os sólidos números de audiência da 3ª temporada de Stranger Things e da 5ª temporada de Lucifer.

Porém, é importante lembrar que, o fato de O Agente Noturno ter superado a audiência de The Witcher não significa, necessariamente, que a série de espionagem é mais popular do que a produção épica.

Afinal de contas, na época do lançamento da 1ª temporada de The Witcher, o número de assinantes da Netflix era bem menor.

A nível de curiosidade, a série mais assistida em seu primeiro mês de lançado da Netflix é a 4ª temporada de Stranger Things. 28 dias após o lançamento original, o quarto ano foi assistido por mais de 1,3 bilhão de horas!

O ranking é completado pela temporada de estreia de Wandinha e pela controversa série Dahmer: Um Canibal Americano. Todas essas séries, incluindo a 4ª temporada de Stranger Things, estrearam na plataforma em 2022.

Quanto à audiência de The Witcher, tudo indica que as próximas temporadas da série não serão tão populares quanto os lançamentos anteriores. Afinal, Henry Cavill deixa o papel do protagonista Geralt com a estreia do terceiro ano – o que já desagrada muitos fãs da produção.

Você pode assistir O Agente Noturno e The Witcher no catálogo brasileiro da Netflix.

