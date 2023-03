O Agente Noturno é renovada para 2ª temporada pela Netflix

A Netflix renovou a série O Agente Noturno para sua 2ª temporada, informou o Deadline.

A atração estreou no serviço de streaming há menos de uma semana e já garantiu ótimos números para a Netflix. O Agente Noturno foi lançada em 23 de março e já teve 168,71 milhões de horas assistidas, rapidamente alcançando a liderança no top 10 de séries da Netflix.

Continua depois da publicidade

“A última semana foi um turbilhão, pois finalmente pudemos compartilhar O Agente Noturno com o mundo”, disse o criador da série, produtor executivo e showrunner Shawn Ryan em comunicado. “Ver a tremenda reação à série foi uma grande alegria e um crédito para nosso elenco, nossos roteiristas, nossos diretores, nossa equipe e nossos parceiros da Sony Pictures Television e Netflix. Não poderíamos estar mais orgulhosos ou empolgados em começar a segunda temporada para compartilhar as novas aventuras com nossos novos fãs”, finalizou.

Em entrevista ao Deadline na semana passada, Ryan disse que “cada temporada contaria sua própria história, em sua maioria independente, com começo, meio e fim”, e temporadas futuras incluiriam alguns, mas não a maioria dos personagens que vimos na temporada anterior.

Baseada em um livro de Matthew Quirk e criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno mostra um agente do FBI no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.

A 2ª temporada de O Agente Noturno será lançada em 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.