O Agente Noturno entra para lista de séries mais vistas da história da Netflix

O Agente Noturno entrou para o top 10 de séries mais assistidas de todos os tempos da Netflix.

Segundo o Deadline, a atração tem até agora 515,57 milhões de assistidas desde sua estreia e ocupa a 9º posição como série em língua inglesa mais vista da história do serviço de streaming, ultapassando Inventando Anna.

Se continuar nesse ritmo, O Agente Noturno tem tudo para se juntar ao Top 5 de séries mais assistidas da Netflix.

Recentemente, O Agente Noturno foi renovada para sua 2ª temporada.

Em entrevista ao Deadline, o criador da série, Shawn Ryan disse que “cada temporada contaria sua própria história, em sua maioria independente, com começo, meio e fim”, e temporadas futuras incluiriam alguns, mas não a maioria dos personagens que vimos na temporada anterior.

Baseada em um livro de Matthew Quirk e criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno mostra um agente do FBI no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.

A 2ª temporada de O Agente Noturno será lançada em 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.