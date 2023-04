O Agente Noturno pode se tornar uma das séries mais assistidas da história da Netflix

O Agente Noturno está a caminho de se tornar uma das séries de língua inglesa mais assistidas da história da Netflix.

Segundo dados divulgados pelo serviço de streaming (via Deadline), após ter 167 milhões de horas assistidas em seus primeiros dias no catálogo, a atração teve mais 216,4 milhões de horas assistidas entre 27 de março e 2 de abril, totalizando 385 milhões de horas assistidas desde sua estreia.

Ginny & Georgia, graças a sua 2ª temporada, atualmente ocupa a 10ª posição no Top 10 de séries mais vistas da história da Netflix com um pouco mais de 500 milhões de horas assistidas e, se caso O Agente Noturno continue nesse ritmo, pode ultrapassar a série dramática.

Recentemente, O Agente Noturno foi renovada para sua 2ª temporada.

Em entrevista ao Deadline, o criador da série, Shawn Ryan disse que “cada temporada contaria sua própria história, em sua maioria independente, com começo, meio e fim”, e temporadas futuras incluiriam alguns, mas não a maioria dos personagens que vimos na temporada anterior.

Baseada em um livro de Matthew Quirk e criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno mostra um agente do FBI no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.

A 2ª temporada de O Agente Noturno será lançada em 2024.

