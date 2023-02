O Agente Noturno: Série de ação da Netflix ganha teaser e data de estreia

A Netflix divulgou o primeiro teaser de O Agente Noturno (The Night Agent), sua nova série de ação. O thriller será lançado em 23 de março no serviço de streaming.

Criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno traz o ator Gabriel Basso como Peter Sutherland, um agente do FBI de baixo escalão que trabalha no porão da Casa Branca, cuidando de uma linha direta de emergência para espiões americanos que nunca toca.

Certa noite, vem uma ligação de uma civil apavorada, Rose Larkin (Luciana Buchanan). Peter deve então proteger Rose e trabalhar com ela para descobrir uma conspiração perigosa que leva até o Salão Oval e ameaça o país.

Hong Chau, Sarah Desjardins, Fola Evans-Akingbola, Eve Harlow, Enrique Murciano Phoenix Raei e DB Woodside também estrelam a série da Netflix, baseada na obra de Matthew Quirk.

A 1ª temporada de O Agente Noturno tem 10 episódios.

