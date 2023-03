O Agente Noturno supera You em audiência na Netflix

Além de ter tirado You (Você) da liderança do top 10 de séries da Netflix, O Agente Noturno também superou a audiência da série.

O Agente Noturno teve 168,71 milhões de horas assistidas desde sua estreia em 23 de março, contra 64,06 milhões de horas assistidas de You, cuja 4ª temporada foi lançada em 9 de março.

No momento, O Agente Noturno permanece em 1º lugar no top 10 da Netflix.

Baseada em um livro de Matthew Quirk e criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno mostra um agente do FBI no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.

You, por sua vez, saiu do top 10 da Netflix. Recentemente a série foi renovada para sua 5ª e última temporada.

