O Clube da Meia-Noite: Netflix divulga trailer de sua nova série de terror

A Netflix já está começando a divulgar suas estreias de terror para o Halloween 2022, e uma das novidades já está deixando os fãs do gênero ansiosos.

O Clube da Meia-Noite, assinada pelos mesmos criadores dos sucessos A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, teve seu primeiro teaser divulgado com foco em seu jovem elenco, que conta com nomes como Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota e Heather Langenkamp.

Veja o teaser trailer logo abaixo:

Confira também a sinopse oficial:

“Em uma mansão com um passado misterioso, os oito membros do Clube da Meia-Noite se encontram todas as noites para contar histórias macabras e procurar sinais sobrenaturais vindos do além. Baseada nos livros de Christopher Pike, a série foi adaptada pelos criadores de A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly.”

O Clube da Meia-Noite estreia dia 7 de outubro na Netflix.

