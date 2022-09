O Clube da Meia-Noite: Terror da Netflix ganha trailer; veja

A Netflix divulgou o trailer de O Clube da Meia-Noite, nova série de terror criada por Mike Flanagan.

Baseado na obra homônima de Christopher Pike, o seriado é o mais novo projeto de Flanagan, conhecido por Missa da Meia-Noite e Doutor Sono.

Continua depois da publicidade

O trailer mostra um grupo de adolescentes em um asilo aterrorizante, que contam histórias sombrias todas as noites.

Mas, este mesmo grupo que está preso em um lugar monitorado e amedrontador, tenta descobrir o que realmente está acontecendo ao seu redor.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

Mais sobre O Clube da Meia-Noite

“Em um hospital para jovens com doenças terminais, oito pacientes se reúnem todas as noites para contar histórias e fazem um pacto: o próximo a morrer vai mandar um sinal do além”, diz a sinopse.

Dos criadores Mike Flanagan e Leah Fong, o elenco da série conta com Samantha Sloyan, Zach Gilford, Matt Bidel, Igby Rigney, entre outros nomes.

O Clube da Meia-Noite chega na Netflix em 7 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.