O Clube da Meia-Noite: Terror mal chegou à Netflix e já quebrou um recorde

O Clube da Meia-Noite é a mais nova série de terror da Netflix. Mike Flanagan é o criador do seriado, após já ter nos presenteado com A Maldição da Residência Hill, Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. Curiosamente, a nova obra mal estreou e já quebrou um recorde.

No painel da New York Comic Con de 2022 do The Midnight Club , foi revelado que o programa detém o Recorde Mundial do Guinness para o maior número de sustos (jump-scares) em um episódio.

Continua depois da publicidade

A série marca a mais recente adição ao que está rapidamente se tornando conhecido como o Flanagan-verse. Flanagan é o criador por trás de quatro séries de terror na Netflix. Embora suas histórias não estejam interconectadas, elas compartilham um estilo semelhante e até usaram os mesmos atores e temas em vários programas.

O Clube da Meia-Noite é uma adaptação do romance de 1994 de Christopher Pike com o mesmo nome. Centra-se em oito pacientes de cuidados paliativos que se reúnem para contar histórias de terror à meia-noite todas as noites.

No entanto, o clube logo começa a experimentar misteriosas ocorrências sobrenaturais. Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota estrelam como os oito personagens centrais.

Enquanto alguns fãs estão acostumados com o estilo de horror de Flanagan, parece que a nova série vai contra algumas de suas convenções.

No painel de O Clube da Meia-Noite na NYCC, foi revelado que o programa detém o recorde de mais sustos em um episódio.

O primeiro episódio supostamente tem 21 sustos surpreendentes dentro dele. Um detentor do Recorde Mundial do Guinness confirmou que este é, de fato, um novo recorde de sustos em um único show.

O interessante é que Flanagan se tornou conhecido por seu ódio a essa técnica e sua recusa em confiar neles para provocar medo nos espectadores.

Série é assustadora mesmo?

Para comparação, o recorde de mais sustos em um filme é 32 em Evocando Espíritos 2. Dado que um episódio de O Clube da Meia-Noite tem aproximadamente metade da duração de um longa-metragem, é bastante claro que ele tem muitos sustos.

Claro, ter muitos sustos não significa necessariamente ser assustador.

A revelação de que Flanagan está indo contra seu estilo de assinatura e aumentando os sustos provavelmente provocará um debate entre os fãs de terror. Há uma longa discussão sobre o que constitui o verdadeiro horror.

Alguns acham que os sustos são baratos, enquanto os filmes de terror mais sofisticados dependem de realmente incutir uma sensação de medo nos espectadores. No entanto, os espectadores também devem ter em mente que as noções preconcebidas de Flanagan de sustos podem muito bem significar que seu uso deles em O Clube da Meia-Noite será satírico.

O Clube da Meia-Noite já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.