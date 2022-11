O complexo treinamento que atriz teve de fazer para Chicago Fire

A série Chicago Fire, que faz parte do universo One Chicago, é um dos dramas de grande sucesso e que acompanha uma equipe de bombeiros muito unida.

No entanto, engana-se quem acha que os atores apenas chegam no set para filmar suas cenas, sem o mínimo de treinamento e conhecimento.

Enquanto os fãs estão eufóricos com um casal da série, uma das atrizes de Chicago Fire teve de passar por um treinamento bem complexo.

“Integrantes do corpo de bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro e enfrentam problemas pessoais, mas, apesar das tensões, na hora de enfrentar os desafios, deixam as diferenças de lado e arriscam suas vidas”, revela a sinopse da série.

Estrelada por Jesse Spencer e Taylor Kinney, que interpretam Matthew e Kelly, respectivamente, o elenco ainda conta com Miranda Rae Mayo, Eamonn Walker, Kara Killmer e Monica Raymund.

Lauren German se preparou muito para o papel

O elenco de Chicago Fire parece ter experimentado o que diversos bombeiros e paramédicos passam na vida real (via Looper).

Enquanto muitos se preparam lendo sua parte no roteiro, bem como tentam criar uma personalidade, outros vão treinar e trazer mais realismo ao seu personagem.

Um dos casos é de Lauren German, a atriz que viveu Leslie Shay em Chicago Fire. Ela passou por um longo treinamento até estar pronta para a série.

Segundo a atriz, ela trabalhou com um profissional do treinamento médico de emergência, e chegou a aprender algumas habilidades com ele.

A atriz, junto de Monica Raymund e outros colegas de elenco, foram questionados em uma entrevista ao Today se tinham que se preparar para seus papéis.

German respondeu que todos se preparam para viver seus personagens, experimentando cada situação que irão gravar.

“Ah, sim, nós nos preparamos absolutamente para o papel. Fizemos corridas com a ambulância, saímos com os dois paramédicos em que nossos personagens são baseados, saímos no quartel dos bombeiro e os entrevistamos”, disse ela.

Raymund ainda falou sobre como o treinamento e a instrução continuaram durante a gravação da série, que tem sua própra consultora paramédica na produção.

“Sempre que estamos filmando um procedimento médico agora no programa, passamos por ensaios antes de filmar. Trabalharemos com nosso consultor paramédico”, disse ela.

A consultora paramédica Michele Martinez está envolvida na produção, ajudando os atores e auxiliando os escritores e diretores.

Ela ensina sobre os procedimentos e políticas adequadas, para que isso seja demonstrado de forma mais realista na série.

Chicago Fire está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.