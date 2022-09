O Diabo em Ohio: Explicamos o final da série da Netflix

A Netflix lançou O Diabo em Ohio e a série de terror rapidamente entrou para as mais assistidas da plataforma durante a semana. O final, no entanto, pode ter deixado alguns fãs confusos, então vamos mergulhar nele.

A minissérie é centrada na fuga de uma garota chamada Mae (Madeleine Arthur) do culto de adoração ao Diabo em Amontown.

Continua depois da publicidade

Dra. Suzanne (Emily Deschanel) ajuda Mae trazendo-a para sua família de cinco pessoas; que consiste em seu marido Peter (Sam Jaeger), que é corretor de imóveis, e seus três filhos, Helen, Jules e Dani. Ao longo de cinco episódios, esse culto liderado por Malachi (Tahmoh Penikett) fica de olho em Mae, esperando que ela volte para eles sozinha, ou, se isso não acontecer, busca capturá-la.

Quando ela não o faz, eles queimam uma das casas de Peter, marcam Jules e quase matam Dani. Mae quebra a família por dentro, em grande parte minando a própria existência de Jules. Finalmente, na noite da Dança da Colheita, o culto aparentemente faz Mae (com a ajuda de rosas brancas) a voltar para eles.

No episódio final de O Diabo em Ohio vemos Malachi ouvindo as palavras: “Comece a preparação”, de Lúcifer. Em seguida, a série corta para Mae em um vestido branco, limpando os pés com leite e sangue (que está pingando das mãos de uma de suas irmãs através de uma rosa branca).

Abigail (Caroline Cave) entra na sala com um véu branco que tem as penas pretas de um corvo e diz:

“Aquele que resistir à longa noite verá a Alvorada”. Ela elogia Mae por sua fé e coragem e diz que seu ato de sacrifício vai salvar as pessoas se ela estiver realmente disposta a ir em frente.

Mae concorda com a cabeça e Abigail coloca o véu nela.

O xerife Wilkins (Bradley Stryker) conhece Malachi enquanto ele está em sua máquina de diálise. Ele pergunta se “cuidaram” de Suzanne. Wilkins informa que Noah (Keenan Tracey) a atropelou com seu carro e acrescenta que ele será um digno sucessor de Malachi algum dia.

Mas quando ele vai verificar se Suzanne sobreviveu ou morreu no acidente de carro, ele fica sabendo que ela foi socorrida e liberada no local. Então vemos Suzanne entrando no acampamento do culto pela floresta. Peter chega à escola para pegar Helen e Jules e descobre o plano de Suzanne.

O detetive Lopez (Gerardo Celasco) recebe um telefonema de Suzanne, dizendo que ela foi resgatar Mae. Vemos que ela conseguiu passar pela barricada externa e está escondida perto de uma das cabanas.

No entanto, como ela deixou grandes pegadas no chão da floresta, Wilkins as percebe enquanto patrulha o perímetro.

Suzanne vê uma capa preta com capuz sobressalente e aparentemente a rouba para se misturar com a multidão. A cerimônia começa na igreja. Malachi diz um monte de bobagens sobre Mae precisar fazer o que for necessário para impedir que suas colheitas apodreçam.

Wilkins fareja Suzanne. Eles entram em uma briga e inadvertidamente começam um incêndio ao redor daquela igreja. Mas como todos se mudaram para outro local para a cerimônia, ninguém percebe a briga ou o incêndio.

Peter chega com as meninas em sua casa e percebe a marca do culto na porta. Então, ele imediatamente sai da garagem e cai na estrada novamente.

Suzanne se aproxima do próximo local da cerimônia, que é basicamente uma pira na qual Mae será queimada. Malachi fala sobre como Mae “voluntariamente” escolheu se sacrificar.

Ele pede a Mae que confirme se ela está se sacrificando voluntariamente. Antes que ela possa responder, o alarme de incêndio dispara, fazendo com que todos corram para a igreja e o apaguem. Abigail tenta fazer com que Malachi complete o ritual. Mas ele acha que eles deveriam salvar a igreja primeiro e depois encerrar a cerimônia.

A caminho da igreja, Malachi vê Noah e diz que ele é o futuro. Então ele se depara com Wilkins, que lhe diz que Suzanne causou o incêndio. Então, Malachi diz a ele para encontrá-la e também acrescenta: “Por sangue, nós nascemos. Pelo sangue, estamos quebrados.”

Suzanne vai tirar Mae da pira. Abigail diz a ela para não se intrometer em seus assuntos familiares. Noah acende a pira, sabendo muito bem que Abigail, Mae e Suzanne estão lá em cima.

As duas últimas pulam e caem nos montes de feno no chão. Noah ataca Suzanne e Mae a salva atacando-o com uma pá. Finalmente, Lopez chega lá e abate Wilkins já que ele estava prestes a atirar nele.

Abigail pega fogo, e Malachi enquadra isso como o sacrifício que precisa ser pago para satisfazer Satanás. A série corta para Peter e as garotas apenas relaxando. Eles estão falando sobre o passado, o presente e o futuro. Já Suzanne está voltando para casa com Mae no carro do detetive Lopez.

Reviravolta final

A resolução da minissérie começa com Jules e Isaac (Jason Sakaki) falando sobre sua campanha, planejando sua próxima coluna com Sebastian (Evan Ellison) e depois repassando seus planos depois da escola com Helen.

Então vemos Suzanne em sua terapia, afirmando como ela se sente sobre toda a provação com Mae e como isso aparentemente a ajudou a superar o trauma de seu passado.

O detetive Lopez recebe uma promoção por “lidar” com o culto. Peter faz uma visita para agradecê-lo por ajudá-lo com sua apólice de seguro e depois parte. Então vemos que Peter e Suzanne estão morando separados.

Suzanne está hospedada com Mae em sua antiga casa. Peter está com as meninas em um apartamento. Lopez chega à vila do culto e descobre que está vazia. Suzanne chega à casa de Peter, mas ele diz para ela ir embora porque ela trouxe Mae com ela.

Peter retoma seu jantar de Ação de Graças com as meninas. Suzanne e Mae jantam juntas. É quando ela recebe uma ligação de Lopez, informando-a sobre o status atual do culto.

Então ele diz que as rosas brancas que “desencadearam” Mae na Dança da Colheita não foram plantadas pelo culto. Eles foram plantados pela própria Mae para que ficasse assim.

O seriado então corta para a árvore ou toco de oração de Mae, onde Mae sobrepôs sua foto a um retrato de Suzanne e Peter, indicando assim que tudo isso era sua maneira de conseguir uma mãe amorosa e carinhosa.

Então, essencialmente, Suzanne foi presa por Mae e ela provavelmente vai mantê-la para si mesma pelo resto de sua vida.

O Diabo em Ohio estreia em 2 de setembro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.