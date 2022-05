O emocionante drama de ficção científica que faz sucesso no Prime Video

Recém-chegado ao catálogo internacional do Prime Video, o drama de ficção científica Anos-Luz está arrancando lágrimas de fãs do mundo inteiro. A série faz sucesso por sua trama tocante e surpreendente, que culmina em um final bombástico. Um dos grandes trunfos da produção é seu elenco, liderado por uma dupla de veteranos do cinema e da TV.

Anos-Luz – Night Sky, no título original – é uma criação de Holden Miller e Daniel C. Connolly. Anunciada originalmente em 2020, a série demorou 2 anos para ser produzida. Suas gravações aconteceram no estado americano de Illinois.

Desde seu lançamento no Prime Video, Anos-Luz tem chamado a atenção da crítica especializada. A série já conta com 77% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Anos-Luz no Prime Video; confira.

Conheça a história de Anos-Luz no Prime Video

A premissa de Anos-Luz é muito simples: um casal de idosos protege um cômodo especial que transporta os ocupantes para outro planeta.

“Irene e Franklin York, um casal de aposentados, compartilham um grande segredo: uma câmara enterrada no quintal deles, que miraculosamente leva a um planeta estranho e deserto”, afirma a sinopse oficial da série.

Na série de ficção científica, J.K. Simmons e Sissy Spacek interpretam Franklin e Irene York, um casal de idosos que têm um paraíso particular.

Além de cuidar da esposa doente, Franklin passa seus dias deslumbrando-se com as paisagens laranjas e roxas de um planeta misterioso, escondido sob um portal no quintal.

Entretanto, o segredo do casal é ameaçado pela chegada de vizinhos abelhudos, que fazem de tudo para descobrir o que realmente acontece no jardim do casal York.

Nesse cenário complicado, Irene e Franklin também são obrigados a lidar com uma misteriosa seita, que parece estar intimamente ligada ao portal alienígena.

Elenco de Anos-Luz tem astros de Homem-Aranha e Carrie: A Estranha

Como já citamos acima, o elenco de Anos-Luz é liderado por dois veteranos da indústria do entretenimento: J.K. Simmons e Sissy Spacek.

J.K. Simmons, o intérprete de Franklin York, é mais conhecido por interpretar o rabugento J. Jonah Jameson na franquia Homem-Aranha. Mais recentemente, o ator foi indicado ao Oscar por sua performance como William Frawley no filme Apresentando os Ricardos.

Sissy Spacek, por sua vez, interpreta Irene, a esposa de Franklin. Você, provavelmente, conhece Spacek por sua icônica atuação como a protagonista do filme Carrie: A Estranha.

Baseado em um livro de Stephen King e dirigido por Brian de Palma, Carrie: A Estranha é considerado um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos.

Chai Hansen, de The 100 e Shadowhunter, vive Jude, um enigmático jovem que aparece junto ao portal.

Adam Bartley (Longmire) completa o elenco principal de Anos-Luz como Byron, um vizinho do casal York que cultiva grandes ambições políticas.

Anos-Luz já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

