O episódio de Os Simpsons que gerou guerra com o Brasil

Houve um tempo em que Os Simpsons e o Brasil praticamente entraram em guerra. A história é bem conhecida por muitos brasileiros, mas continua muito bizarra e inusitada vários anos depois.

Em sua décima terceira temporada, Os Simpsons teve um episódio chamado “Blame It on Lisa”, cuja história acontecia no Brasil.

No episódio, a família descobre que Lisa estava ajudando um jovem órfão do Brasil, que desapareceu misteriosamente.

Eles decidem viajar para o Rio de Janeiro para descobrir o que aconteceu. Mas tudo se complica porque Homer acaba sendo sequestrado.

Episódio que causou grande controvérsia

De início, não parece ter grande coisa no episódio. Mas gerou várias críticas pela maneira que a série animada apresentou o Brasil e o Rio de Janeiro.

Como uma típica produção dos Estados Unidos, Os Simpsons retratou o Brasil com vários estereótipos. Além disso, propagou ideias que várias pessoas do exterior entendem errado sobre o país.

Alguns brasileiros ficaram tão revoltados que a Fox do Brasil recebeu alguns processos por causa desse episódio de Os Simpsons.

Por fim, os produtores da série animada divulgaram um comunicado pedindo desculpas aos fãs do Brasil pela maneira que retrataram o país.

Isso quase teve impacto em Os Simpsons: O Filme, já que a animação apresentava várias piadas sobre o Canadá.

É possível que algumas mudanças tenham acontecido, mas apesar da controvérsia, o enredo permaneceu praticamente o mesmo.

O que também é curioso é que o episódio basicamente só causou alvoroço no Brasil. Nos Estados Unidos, “Blame It on Lisa” teve uma ótima recepção e conseguiu indicações para alguns prêmios da TV.

