O “excitante e lindo” novo elenco de Grey’s Anatomy

Fãs de Grey’s Anatomy mal podem esperar pela estreia da 19ª temporada do drama médico. Recentemente, os novos episódios ganharam uma data de lançamento. Além disso, a emissora americana ABC confirmou grandes reforços no elenco – descrito por uma querida atriz como “lindo e excitante”.

Com a confirmação da 19ª temporada, Grey’s Anatomy quebrou mais recordes e se estabeleceu como o drama médico mais duradouro de todos os tempos.

Devido a diversas declarações de Ellen Pompeo, a intérprete da protagonista Meredith, muita gente achou que Grey’s Anatomy chegaria ao fim no décimo-oitavo ano. Felizmente, a atriz entrou em acordo com os representantes da ABC, confirmando assim a 19ª temporada.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo elenco da 19ª temporada de Grey’s Anatomy; confira.

Novo elenco de Grey’s Anatomy tem atores de Glee e Inventando Anna

Na trama de Grey’s Anatomy, Caterina Scorsone interpreta a Dra. Amelia Shepherd, uma das personagens mais importantes do drama médico.

Em uma entrevista recente, a atriz elogiou os novos integrantes do elenco. A 19ª temporada contará com a introdução de vários residentes no Grey Sloan Memorial Hospital.

“Os novos atores são belos e excitantes – por dentro e por fora. Vamos lá!”, comentou Scorsone.

A emissora ABC revelou mais detalhes sobre o novo elenco de Grey’s Anatomy e os personagens inéditos da 19ª temporada.

Adelaide Kane, do romance histórico Reinado, interpreta Jules Millin. A personagem é descrita como “a filha responsável de uma família de hippies”.

Outra nova integrante do elenco de Grey’s Anatomy é Alexis Floyd. Mais conhecida por sua performance na série Inventando Anna, a atriz vive Simone Griffin, “uma jovem com uma conexão dolorosa com o Grey Sloan”.

Midori Francis, famosa por protagonizar a aclamada série de romance Dash & Lily, interpreta Mika Yasuda, a “filha do meio de uma família de 8 irmãos”.

Harry Shum Jr, conhecido por interpretar Mike Chang na série Glee, vive Daniel ‘Blue’ Kwan, um “residente competitivo”.

Niko Terho (The Thing About Harry) completa o novo elenco de Grey’s Anatomy como o residente Lucas Adams.

“Já estamos memorizando as falas do primeiro episódio. O elenco clássico também está pronto”, comentou Caterina Scorsone.

Além do novo elenco, a 19ª temporada de Grey’s Anatomy contará com o retorno de alguns dos atores mais populares da série.

Ou seja: os fãs podem aguardar a volta de Ellen Pompeo (Meredith), Chandra Wilson (Miranda), James Pickens Jr. (Webber), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo), Kelly McCreary (Maggie), Jake Borelli (Levi) e Chris Carmack (Link).

A 19ª temporada de Grey’s Anatomy estreia nos Estados Unidos em 6 de outubro de 2022. Enquanto isso, você pode conferir todas as temporadas da série no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

