O Filho Bastado do Diabo tem grandes mudanças em relação aos livros

Apenas algumas semanas antes de chegar à Netflix, a adaptação de fantasia Half Bad recebeu um novo nome. A mudança para O Filho Bastardo do Diabo “foi uma coisa da Netflix”, disse o roteirista Joe Barton ao Den of Geek.

“Nós terminamos e acho que por ser uma adaptação espiritual do livro, acho que eles [Netflix] queriam dar uma espécie de identidade adicional em cima disso. Foi um processo bem divertido. Tentando criar um novo título. Tínhamos uma longa lista de opções.”

Outra grande mudança no material de origem veio nas cenas do ‘treinamento’ de Nathan pelo Conselho das Bruxas Fairborn. No romance de Green, Nathan é terrivelmente torturado e abusado, mantido em uma gaiola e submetido a tormentos agonizantes, incluindo ter sua pele derretida e palavras esculpidas em sua carne. Na série da Netflix, essas cenas são atenuadas e muito menos sombrias e cruéis. Por que a mudança?

“Em parte”, explica Barton, “foi porque eu não consigo entender por que ele trabalharia para o Conselho Fairborn depois do que eles fizeram com ele no livro”.

“Funciona para Sally e não é uma crítica, mas só para mim eu sempre pensei ‘Por que você faria alguma coisa por eles?! Isso sempre foi meu problema, eles são tão terríveis para ele. Então, apenas no sentido do enredo, eu queria tirar isso”, continuou.

O Filho Bastardo do Diabo faz sucesso na Netflix

Sexualidade de Nathan

Embora seja parte da trilogia, Barton e companhia. também optou por mover a exploração da bissexualidade de Nathan para o início da história. No primeiro livro da trilogia Half Bad, o interesse amoroso de Nathan é Annalise e seu relacionamento com Gabriel vem muito depois.

Na série da Netflix, Nathan e Gabriel se beijam e sua atração sexual é palpável.

“Ao longo da história, Nathan descobre que é bissexual – qualquer que seja o rótulo que ele coloque, ele tem uma atração por Annalise e uma atração por Gabriel”, diz Barton, que queria que a série explorasse a sexualidade dos personagens de uma forma que parecia complexa e real.

