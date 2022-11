O Filho Bastardo do Diabo tem conquista muito rara na Netflix

O Filho Bastardo do Diabo chegou à Netflix e faz muito sucesso na plataforma de streaming, ocupando o primeiro lugar na lista das 10 séries mais assistidas do serviço. Além disso, o seriado tem uma conquista muito rara para filmes e séries.

A trama gira em torno de um adolescente britânico chamado Marcus (Jay Lycurgo, de Titãs), que por acaso é o filho ilegítimo da bruxa mais poderosa (e, não coincidentemente, mais malvada) do mundo.

Continua depois da publicidade

Por medo de seguir os passos de seu pai, Marcus foi observado de perto a maior parte de sua vida por um conselho das chamadas “bruxas boas”.

Mas, quando Marcus atinge a maioridade, ele aprende uma das lições mais importantes da vida: que nem tudo é tão preto no branco.

Finalmente por conta própria, Marcus começa a descobrir os segredos de seu passado e as profundezas de seus poderes mágicos.

A conquista de O Filho Bastardo do Diabo

O Filho Bastardo do Diabo conquistou algo que poucos filmes e séries conseguem: uma pontuação perfeita no Rotten Tomatoes.

O seriado estreou na Netflix com uma classificação de 100% no agregador de críticas, embora apenas nove críticas tenham sido publicadas até agora.

O Den of Geek avaliou a série com 4 de 5, chamando-a de “adaptação inteligente que pega os ossos do livro muito amado e adiciona seu próprio sabor, ao mesmo tempo em que marca Barton como um dos melhores roteiristas de TV do mundo”.

O Ready Steady Cut também deu à série um 4 de 5, escrevendo: “é um sucesso tão garantido quanto a plataforma teve em algum tempo”. Finalmente, o Digital Spy deu à série uma nota perfeita de 5 de 5, dizendo que é “a melhor fantasia para jovens adultos que a Netflix já fez, por uma ampla margem – e isso porque não tem medo de correr riscos”.

O Filho Bastardo do Diabo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.