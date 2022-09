O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro empolga fãs de H.P. Lovecraft

Após a divulgação do trailer da série antológica da Netflix, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro, os fãs de terror estão ansiosos pelo lançamento em outubro.

A série contará com nomes de peso como do ator Rupert Grint, Rony de Harry Potter, e a diretora Jennifer Kent de Babadook. Mas o trailer também chamou atenção pelos episódios que adaptarão contos do renomado autor, H.P. Lovecraft.

Fãs do escritor chegaram a comentar sua empolgação: “Mal posso esperar parar ver as adaptações de Lovecraft na série!”, outra pessoa disse: “Estou feliz de ver ele adaptando trabalhos lovecraftianos na série!”.

Dois episódios adaptarão contos do autor, Sonhos na Casa da Bruxa deve seguir um jovem que encontra o espirito de uma das Bruxas de Salém. Modelo de Pickman seguirá um jovem pintor que desenha seres monstruosos fazendo coisas terríveis, as pinturas revelam segredos que certamente darão crises de insônia aos espectadores.

Com essas adaptações, a série apresentada por Guillermo Del Todo se junta à outras produções que se basearam na obra do autor, como Lovecraft Country da HBO e o filme A Cor que Veio do Espaço, protagonizado por Nicolas Cage.

Mais sobre O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro

Guillermo del Toro junta diversos diretores experientes no gênero, responsáveis por obras como O Babadook, Splice – A Nova Espécie e Mandy: Sede de Vingança.

Além de Rupert Grint, de Harry Potter, o elenco conta com Andrew Lincoln, mais conhecido por viver Rick Grimes em The Walking Dead.

A Netflix promete que O Gabinete de Curiosidades contará histórias sinistras, mágicas, góticas, grotescas e assustadoras. A série deve desafiar as noções tradicionais de terror do público.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro chega em 25 de outubro à Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira