O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro ganha trailer de arrepiar

A Netflix divulgou um novo trailer de arrepiar da série O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro.

O seriado antológico do famoso cineasta terá uma divisão inédita no streaming. A plataforma revelou o lançamento de dois episódios no dia 25 de outubro, e mais dois por noite até o dia 28.

A prévia destaca a narração do diretor, que prepara o público para algumas histórias de terror muito assustadoras em oito episódios (via TVLine).

Com eventos macabros acontecendo, os personagens terão de sobreviver em seus maiores medos, com cada episódio contando uma história diferente.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro

Guillermo del Toro junta diversos diretores experientes no gênero, responsáveis por obras como O Babadook, Splice – A Nova Espécie e Mandy: Sede de Vingança.

Além de Rupert Grint, de Harry Potter, o elenco conta com Andrew Lincoln, mais conhecido por viver Rick Grimes em The Walking Dead.

A Netflix promete que O Gabinete de Curiosidades contará histórias sinistras, mágicas, góticas, grotescas e assustadoras. A série deve desafiar as noções tradicionais de terror do público.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro chega em 25 de outubro à Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.