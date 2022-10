O grave problema que um ator de The Big Bang Theory teve por causa da série

The Big Bang Theory elevou seu elenco ao status de grandes estrelas de Hollywood, com cada um deles chegando a receber US$ 1 milhão por episódio. Mas a pressão também era grande

Por anos, Sheldon foi o rosto da série de comédia, ainda que seus colegas de elenco também sejam responsáveis pelo sucesso do seriado.

Continua depois da publicidade

Não é uma surpresa que Jim Parsons seja uma grande estrela que sofre de ansiedade, tendo em vista a pressão em cima dele graças ao papel de peso em The Big Bang Theory.

Essa pressão era ainda maior no começo, conforme foi revelado pelo ator, em livro publicado recentemente.

Jim Parsons sofria de ansiedade

No livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, de Jessica Radloff, Jim Parsons explicou que a preparação para as falas de Sheldon nos primeiros episódios piorou sua ansiedade.

As coisas vieram à tona quando o agora marido de Parsons tentou levá-lo em férias surpresa que também envolveriam membros do elenco do programa.

“Eu estava tipo, ‘Vocês perderam a p*rra da cabeça! Eu tenho que ficar aqui e praticar. Eu tenho que estar pronto sempre que sentir que o momento chega para poder passar por essas falas novamente'”.

Parsons lembrou. “No final, levei todo o material comigo para Montecito, e foi a primeira vez que não passei tantas horas como normalmente me forçava a me sentir confortável com o material. E correu tudo bem.”

A co-estrela de Parsons, Mayim Bialik, falou sobre suas próprias lutas com a saúde mental, principalmente em torno das audições.

De acordo com o Showbiz Cheat Sheet, Bialik participou de um webinar de 2020 chamado “The Reality of Non-Reality TV”, no qual discutiu como lida com sua ansiedade na audição.

“O sentimento que eu procuro… é sair e acreditar que você deu o seu melhor e apresentou sua melhor versão deste roteiro”, disse ela.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.