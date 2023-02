O Livro de Boba Fett: 2ª temporada estaria em desenvolvimento

A segunda temporada de O Livro de Boba Fett, série do Disney+, já pode ter sido escrita e iniciado seu desenvolvimento.

Segundo o Making Star Wars, equipes no sul da Califórnia estão atualmente trabalhando em “elementos de produção especificamente ligados ao personagem [Boba Fett]”, como adereços, cockpit de seu navio e muito mais.

Além disso, fontes confirmaram outros elementos de produção em andamento, como uma armadura ao estilo de Boba para Moff Gideon e novos soldados imperiais. É possível também que os elementos citados acima sejam para as gravações de um episódio da 4ª temporada de The Mandalorian, centrado em Boba Fett.

Mas se caso a 2ª temporada de O Livro de Boba Fett de fato for filmada, segundo rumores a produção adiantada da nova temporada se deve a uma possível greve dos roteiristas em Hollywood.

“Há muita incerteza sobre como o próximo ano se desenrolará para a indústria e o que isso significará para Star Wars”, diz a publicação. “Se Boba Fett 2 está acontecendo e ele não está apenas em Mando 4, eu especulo que The Mandalorian 4 e O Livro de Boba Fett 2 podem ser filmadas simultaneamente como [as séries] Ahsoka e Skeleton Crew [ambas de Star Wars].

A Disney ainda não renovou oficialmente O Livro de Boba Fett para sua segunda temporada.

Tanto a 1ª temporada de O Livro de Boba Fett quanto as 2 de The Mandalorian estão disponíveis no Disney+ – a 3ª temporada chega no dia 1º de março.

Diego Almeida